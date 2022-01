Geen ervaring hebben, maar toch minister worden: waarom gebeurt dat?

Gepubliceerd op 9 januari 2022 23:26

Sigrid Kaag zonder ervaring met financiën, Hugo de Jonge verruilt de coronacrisis voor de woningcrisis en wetenschapper Robbert Dijkgraaf gaat voor het eerst een ministerie leiden. In het nieuwe kabinet komen verschillende bewindslieden op een plek zonder al te veel ervaring over die portefeuille of over de politiek. Waarom gebeurt dat eigenlijk?