Gecontroleerde ontploffing Amerikaans stadion trekt veel kijkers

Gepubliceerd op 8 januari 2022 17:07

Deze tribune in de stad Corvallis in de Amerikaanse staat Oregon is vrijdag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In het stadion spelen onder meer de Oregon State Beavers, die de plaatselijke universiteit vertegenwoordigen. Het stadion wordt in de komende periode gerenoveerd.