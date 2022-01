Roest zet woede op schaatsbond om in goud met ploegenachtervolging

Gepubliceerd op 7 januari 2022 21:55

De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft vrijdag in Heerenveen de Europese titel veroverd. De veelbesproken Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker waren in een indrukwekkend baanrecord de snelste in Thialf.