Duikers vinden lichaam in zoektocht naar Overveense tiener

Gepubliceerd op 7 januari 2022 18:47

De politie heeft in het water van de Leidsevaart in Haarlem een lichaam aangetroffen tijdens de zoektocht naar de vermiste zeventienjarige Sam. Of het ook het lichaam is van de vermiste tiener is nog niet bekend, de politie doet nog onderzoek naar de identiteit.