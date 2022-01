Vrachtwagen hangt over rand van 100 meter hoge klif in China

Gepubliceerd op 6 januari 2022 20:53

Een vrachtwagen hing op Nieuwjaarsdag over de rand van een bergpas in China. De chauffeur had zijn navigatie gevolgd, die hem over deze weg stuurde. Toen hij probeerde om te keren, ging het mis en raakte hij deels van de weg.