Hoekstra wordt minister én partijleider: is dat wel te combineren?

Gepubliceerd op 5 januari 2022 17:38

Wopke Hoekstra wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier én hij blijft partijleider van het CDA. Is dit ooit eerder gebeurd en in hoeverre is dit goed te combineren?