Eerste beelden van otter die na 50 jaar terug is in Amsterdam

Gepubliceerd op 5 januari 2022 10:23

De otter laat zich na ruim vijftig jaar weer zien in de omgeving van Amsterdam. Door watervervuiling en autoverkeer was het dier lang afwezig in de hoofdstad. De beelden zijn van Atze van der Goot, Koen Wonders en Stijn Nollen