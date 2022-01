Saoedi's vieren sneeuwval met traditionele dans

Gepubliceerd op 4 januari 2022 10:35

Het noorden van het land is bedekt onder een witte laag. Er valt vaker sneeuw in Saoedi-Arabië, maar de laatste keer dat er zo veel viel was in 2018. Veel mensen kwamen dan ook een kijkje nemen.