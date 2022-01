Hoge woord is eruit: 'Scholen vanaf maandag weer open'

Gepubliceerd op 3 januari 2022 16:34

Het primair en voortgezet onderwijs kan direct na het eind van de kerstvakantie op maandag 10 januari weer open. Ook de buitenschoolse opvang mag de deuren dan weer openen. Dat meldt het demissionaire kabinet maandag. Het Outbreak Management Team (OMT) is in een nieuw advies positief over het beëindigen van de scholensluiting.