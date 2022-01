Weer Hongkongse nieuwssite offline: 'Dreiging zorgt voor zelfcensuur'

Gepubliceerd op 3 januari 2022 16:27

Nieuwssite CitizenNews in Hongkong stopt er dinsdag mee. Het is het derde onafhankelijke Hongkongse nieuwsmedium op rij dat de deuren sluit. Betekent dit het einde van de vrije pers in Hongkong?