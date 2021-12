Waarom Kramer bijna zeker is van de Spelen en Bosker mag hopen

Gepubliceerd op 31 december 2021 02:25

Het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf is voorbij en daarom is de zogenoemde 'schaatsmatrix' volledig ingevuld. Negen mannen gaan naar de Spelen, maar de volgorde lijkt een grote puzzel te gaan worden. Sven Kramer zou normaliter buiten de boot vallen door de matrix, maar er is toch een grote kans dat hij naar Peking gaat. NU.nl-verslaggever Daan de Ridder legt uit hoe dat zit.