In 't Hof als 'amateur' naar Spelen: 'Had meer tijd nodig dan anderen'

Gepubliceerd op 30 december 2021 21:42

Sanne in 't Hof heeft zich ietwat verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen na haar tweede plaats op de 5.000 op het olympisch kwalificatietoernooi. De 23-jarige schaatsster rijdt voor het Gewest Friesland en is daardoor geen professional. Ze vertelt over hoe zij meer tijd nodig had om dit niveau te bereiken.