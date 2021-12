Twintig jaar na 'ding flof bips': zo kijkt de bedenker erop terug

Gepubliceerd op 30 december 2021 17:58

We betalen op 1 januari al twintig jaar met de euro. In 2002 werd een ezelsbruggetje bedacht om te onthouden in welke twaalf landen de euro werd ingevoerd. Pim Gerrits is de bedenker van de afkorting 'ding flof bips' en kijkt met trots op zijn vondst terug.