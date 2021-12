Kreeften, gebruikt ondergoed en noodles: automaten leven op in Japan

Gepubliceerd op 30 december 2021 16:06

In Nederland haal je vooral snacks en koffie uit een automaat. In Japan kun je er werkelijk alles krijgen. De machines leven door de coronapandemie op in het land. Mensen die contact met anderen willen vermijden, halen steeds vaker eten en drinken uit een automaat. Bekijk enkele opvallende automaten.