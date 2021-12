Waarom Kramer door de 'matrix' nog niet zeker is van de Spelen

Gepubliceerd op 27 december 2021 00:24

Sven Kramer is door zijn derde plaats op de 5.000 meter bij het Olympisch kwalificatietoernooi zo goed als verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen. Hoewel de kans aannemelijk is dat hij dat ticket gaat krijgen, staat de viervoudig Olympisch kampioen nog dagen in de wachtrij door de beruchte 'matrix'. Hoe dat zit legt NU.nl-verslaggever Daan de Ridder uit in deze video.