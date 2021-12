Hoe een nieuw dartbord op het WK (in theorie) voor meer 180'ers zorgt

Gepubliceerd op 27 december 2021 00:19

De kans is aannemelijk dat er dit jaar op het WK darts hogere scores gegooid gaan worden. Het heeft te maken met een nieuw dartbord met dunnere ijzerdraden dat sinds deze zomer in gebruik is genomen.