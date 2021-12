Opgeluchte Kramer rekent op Spelen: 'Ik ben een blij mens'

Gepubliceerd op 26 december 2021 17:12

Sven Kramer eindigde als derde op de 5.000 meter bij het Olympisch Kwalificatietoernooi. Het is nog even afwachten of dat genoeg is om de Olympische Spelen te halen, maar de viervoudig olympisch kampioen is opgelucht dat hij een goede rit heeft kunnen rijden.