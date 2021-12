Zo verliep de lancering van de James Webb-telescoop

Gepubliceerd op 25 december 2021 14:12

De James Webb-telescoop is zaterdag succesvol gelanceerd. Het apparaat ter grootte van een tennisveld is opgevouwen aan de neus van een Ariane 5-raket bevestigd. Met het apparaat kunnen wetenschappers veel verder de kosmos in kijken dan voorheen.