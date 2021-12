Emir van Dubai moet ex 640 miljoen euro betalen: dit ging eraan vooraf

Gepubliceerd op 23 december 2021 21:41

De emir van Dubai, sjeik Mohammed Al Maktoum, moet van de rechtbank ruim 640 miljoen euro betalen aan zijn ex-vrouw. Zij vluchtte in 2019 met hun twee kinderen naar Londen en vroeg een scheiding aan. Hoe dit precies zit, leggen we uit in deze video.