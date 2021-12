Hoe is het nu met Home Alone-kindster Macaulay Culkin?

Gepubliceerd op 23 december 2021 15:35

Als je ooit rond Kerst de televisie hebt aangezet, moet je Home Alone kennen. Want naast gourmetten en kerstbomen hoort ook deze film bij de tijd van het jaar. De eerste film uit de reeks dateert alweer van 1990. Hoe is het nu met de hoofdrolspeler van toen?