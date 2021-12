Tijdcapsule gevonden in VS: dit werd er ooit eerder gevonden

Gepubliceerd op 23 december 2021 15:32

In een standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee is een tijdcapsule gevonden. In de capsule werden slechts een zilveren munt, drie boeken en een envelop met documenten aangetroffen. Maar in het verleden werden er bijzondere andere tijdscapsules gevonden. Bekijk hier de opvallendste vondsten.