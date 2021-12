Waarom we ieder jaar weer dezelfde kerstfilms kijken

Gepubliceerd op 23 december 2021 13:33

De kans dat jij een van deze kerstfilms meerdere keren hebt gezien, is waarschijnlijk best groot. Ieder jaar verschijnen films zoals Home Alone, How The Grinch Stole Christmas en Jingle All The Way weer op streamingdiensten en tv. Maar waarom kijken eigenlijk we steeds weer dezelfde kerstfilms?