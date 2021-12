Analyse: 'Nu al ingrijpen is kentering in coronabeleid van kabinet'

Gepubliceerd op 19 december 2021 00:00

Het is bijzonder dat het kabinet in dit stadium al fors ingrijpt om de verspreiding van de coronavariant omikron te remmen. Waar het kabinet in het verleden vaak wat later kwam met een maatregelenpakket, kiest het er nu voor om het zekere voor het onzekere te nemen. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht vertelt vanuit Den Haag waarom er nu voor dit beleid gekozen wordt.