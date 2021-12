Kabinet wil kerncentrales bouwen: hoe gevaarlijk is het?

Gepubliceerd op 17 december 2021 15:28

Het kabinet-Rutte IV wil twee nieuwe kerncentrales laten bouwen. Ook mag de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele langer openblijven. De vraag is nu: is dit dé oplossing om de klimaatdoelen te halen? En hoe gevaarlijk is het?