Tien jaar Kim Jong-un: 'Zijn regime is nog erger dan men zegt'

Gepubliceerd op 16 december 2021 17:12

Kim Jong-un is tien jaar aan de macht in Noord-Korea. Hij trad aan toen zijn vader op 17 december 2011 overleed. Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, vertelt hoe het voor Noord-Koreanen is om te leven onder zijn regime.