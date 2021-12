Verstappen arriveert in oranje auto bij Red Bull-fabriek in Engeland

Gepubliceerd op 15 december 2021 17:19

Max Verstappen is woensdag feestelijk onthaald bij de Red Bull Racing-fabriek in het Engelse Milton Keynes. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 arriveerde in een oranje Honda op de thuisbasis van zijn team.