Enorme berg afgedankte kleding gedumpt in Chileense woestijn

Gepubliceerd op 14 december 2021 21:06

Chili is een knooppunt voor tweedehands en onverkochte kleding uit China of Bangladesh. Jaarlijks arriveert 59.000 ton in de haven van Iquique, waarna het in Latijns-Amerika wordt doorverkocht. Wat kledinghandelaren niet willen hebben, belandt in de woestijn.