Olietanker bij Jemen is potentiële milieuramp en troefkaart voor rebellen

Gepubliceerd op 13 december 2021 17:11

Voor de kust van Jemen ligt al jaren een olietanker weg te roesten. Het gevaarte heeft 200 miljoen liter ruwe olie aan boord. De vrees is dat de tanker explodeert of gaat lekken, wat een gigantische milieuramp zou veroorzaken. Zaak is dus om de tanker zo snel mogelijk leeg te pompen, maar dan moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan. Er wordt al jaren onderhandeld met de Houthi-rebellen, die de roestende tanker als troefkaart gebruiken. Ondertussen wordt de kans op een milieuramp groter en groter.