Vervanger Johnny Depp te zien in trailer nieuwe Fantastic Beasts

Gepubliceerd op 13 december 2021 17:09

De eerste trailer van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is maandag vrijgegeven. Op de beelden is Mads Mikkelsen te zien als tovenaar Grindelwald. De Deense acteur is de vervanger van Johnny Depp, die ontslagen werd na een schandaal in de rechtbank.