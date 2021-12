Hierom moest de Champions League-loting opnieuw

Gepubliceerd op 13 december 2021 15:24

De loting voor de achtste finales van de Champions League moet over worden gedaan vanwege een technische fout van de UEFA. Manchester United werd tijdens de loting aan Villarreal gekoppeld, wat volgens de regels niet mocht omdat deze clubs elkaar in de groepsfase al troffen. Vervolgens verzuimde de UEFA om het balletje met de naam van Manchester United in de juiste koker te stoppen toen een tegenstander voor Atlético Madrid werd geloot.