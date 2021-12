Bekijk hier de loting voor de Conference League

Gepubliceerd op 13 december 2021 13:33

Wat staat Vitesse en PSV te wachten in de knock-outfase van de Conference League? De loting vindt maandagmiddag om 14.00 uur plaats in de Zwitserse plaats Nyon. Feyenoord en AZ zijn als groepswinnaar vrijgeloot voor de tussenronde van de Conference League. Zij stromen in de achtste finales pas in.