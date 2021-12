Verstappen-fans in Abu Dhabi: 'Hamilton gaat eraf getikt worden'

Gepubliceerd op 11 december 2021 13:35

Er zijn vijfduizend Max Verstappen-fans naar het circuit in Abu Dhabi gekomen om de Nederlander een laatste zetje in de rug te geven. De supporters zijn optimistisch over zijn kansen op de wereldtitel, maar er zijn er ook die er een hard hoofd in hebben.