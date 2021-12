Verstappen blikt vooruit: ‘Het maakt niet uit hoe, als we maar winnen’

Gepubliceerd op 9 december 2021 19:36

Max Verstappen (Red Bull Racing) en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) staan gelijk in de WK-stand en gaan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi uitvechten wie met de wereldtitel aan de haal gaat. Verstappen is strijdlustig en gebrand op de winst: ‘Het maakt niet uit hoe, als we maar winnen’.