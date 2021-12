Waarom 'Slette-Mette' zombienertsen in de doofpot zou stoppen

Gepubliceerd op 9 december 2021 14:22

Mette Frederiksen wordt gehoord in een opmerkelijke zaak. De Deense premier moet uitleg geven over waarom sms'jes tussen ministers en ambtenaren over het ruimen van 17 miljoen nertsen gewist zijn. Het schandaal heeft haar de bijnaam 'Slette-Mette' opgeleverd. 'At slette' is Deens voor 'verwijderen'. De grote vraag vraag is: wist ze dat ze illegaal handelde?