Livestream: Volg hier de eerste toespraak van kroonprinses Amalia bij de Raad van State

Gepubliceerd op 8 december 2021 11:32

Amalia wordt woensdagmiddag binnengeleid in de Raad van State. Vanaf haar achttiende verjaardag op dinsdag 7 december heeft prinses Amalia zitting in de Raad van State (RvS). Een dag later wordt ze tijdens een zogenoemde buitengewone vergadering officieel aangesteld als lid. Normaliter komen de leden samen in de Volle Raadzaal aan het Binnenhof, maar dit keer komen ze naar Paleis Kneuterdijk.