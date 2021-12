Mart Smeets over Amalia: 'Eerst ongelooflijk zuipen in Wales'

Gepubliceerd op 8 december 2021 07:48

Mart Smeets sprak dinsdagavond bij Op1 over de verjaardag van prinses Amalia. "Je vraagt je af of zij zomaar koningin kan worden. Ik gun haar het beste, maar laat haar eerst eens ongelooflijk zuipen in Wales."