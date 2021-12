Deze man volgt Merkel op: 'Hij is slim, rustig én gelinkt aan schandalen'

Gepubliceerd op 7 december 2021 11:00

Olaf Scholz wordt woensdag door het Duitse parlement gekozen als nieuwe bondskanselier. De SPD-leider is de opvolger van Angela Merkel, die het land zestien jaar leidde. Marja Verburg van het Duitsland Instituut in Amsterdam vertelt wie hij is.