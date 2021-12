De Jonge belooft: 'Voor eind deze maand 3 miljoen boosterprikken gezet'

Gepubliceerd op 3 december 2021 17:59

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil een inhaalslag in de boostercampagne maken. Het streven is om voor het einde van het jaar alle zestigplussers een boosterprik te hebben gegeven. Daarna moeten alle zestigminners zo snel mogelijk in de zevende maand na de tweede, of in het geval van Janssen de enige, vaccinatie een boosterprik kunnen halen.