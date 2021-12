Baldwin over schietincident: 'Ik dacht dat ze was flauwgevallen'

Alec Baldwin had in eerste instantie niet door dat cameravrouw Halyna Hutchins door een echte kogel was geraakt. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender ABC News. De acteur schoot de cameravrouw op 21 oktober per ongeluk dood op de set van de film Rust.