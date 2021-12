Denen overnachten tijdens sneeuwstorm in IKEA-vestiging

Gepubliceerd op 2 december 2021 16:09

Klanten en medewerkers van een IKEA-vestiging in het Deense Aalborg werden verrast door een sneeuwstorm en moesten in de nacht van woensdag op donderdag in de winkel overnachten. Een unieke overnachting, dus maakten sommigen daar dankbaar gebruik van.