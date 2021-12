Waarom de nieuwe coronavariant geen 'nu' maar 'omikron' heet

Gepubliceerd op 1 december 2021 17:17

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt letters uit het Griekse alfabet om coronavarianten aan te duiden. Bij de laatste variant sloeg de WHO de letters 'nu' en 'xi' over, waardoor wij het nu kennen als omikron. Waarom is hiervoor gekozen?