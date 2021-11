Zuid-Afrikaanse president over reisverbod: 'Schaadt onze economieën'

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa vraagt landen om het reisverbod van en naar zuidelijk Afrika op te heffen. Landen stelden vliegbeperkingen in vanwege de nieuwe coronavirusvariant omikron, die onder meer in Botswana en Zuid-Afrika is opgedoken.