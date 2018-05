Vrijdag 11 mei: Een Palestijnse demonstrant tussen brandende autobanden, nabij de grens met Israël. © AFP

Vrijdag 11 mei: Een hond zit met zijn geschoren vacht op een markt in China. © AFP

Vrijdag 11 mei: De Explosieven Opruimingsdienst van Hongkong ruimt een onschadelijk gemaakte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief werd woensdag gevonden op een bouwplaats. © AFP

Donderdag 10 mei: De Franse premier Edouard Philippe legt een krans in Parijs. In Frankrijk wordt donderdag de slavenhandel herdacht. © Frankrijk

Donderdag 10 mei: Supporters van Mahathir Mohamad vieren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur de verkiezingsoverwinning van de oud-premier en oppositieleider. © AFP

Woensdag 9 mei: De beoogde nieuwe directeur voor de CIA, Gina Haspel, wordt ondervraagd door een speciale commissie van de Amerikaanse Senaat. © ANP

Woensdag 9 mei: Mensen in Donetsk tonen foto's van familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. © AFP

Woensdag 9 mei: Het Londense Madame Tussauds onthult een nieuw wassen beeld van Meghan Markle. De voormalig actrice trouwt op 19 mei met de Britse prins Harry.

Woensdag 9 mei: De Japanse premier Shinzo Abe, de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Chinese premier Li Keqiang, ontmoeten elkaar in Tokyo tijdens hun Aziatische top. © AFP

Dinsdag 8 mei: Zeilboten varen uit voor een race tijdens de North Sea Regatta bij Scheveningen. De Regatta is het grootste zeilevenement aan de Nederlandse kust. © ANP

Dinsdag 8 mei: Aanhangers van de Armeense oppositieleider Nikol Pashinyan vieren in Yerevan zijn benoeming tot premier. © AFP

Dinsdag 8 mei: Franse soldaten staan klaar bij de Arc de Triomphe in Parijs voor het begin van de ceremonie om het einde van de Tweede Wereldoorlog 73 jaar geleden te herdenken. © AFP

Dinsdag 8 mei: Vlaggen van de regerende partij in Maleisië, Barisan Nasional, in Kuala Lumpur. Inwoners van het land stemmen woensdag voor een nieuwe premier. © AFP

Maandag 7 mei: Aanhangers van de Armeense politieke oppositie luisteren in Yerevan naar een toespraak van Serzh Tankian, de Armeens-Amerikaanse frontman van metalband System of a Down. © AFP

Maandag 7 mei: Angela Merkel stapt in een auto na een bezoek aan een middelbare school in Berlijn. © AFP

Maandag 7 mei: Een man doet een dutje in een park in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. © AFP

Maandag 7 mei: De Chinese premier Li Keqiang (rechts) en de Indonesische president Joko Widodo planten samen een boom tijdens een bezoek van Li aan Indonesië. © AFP

Zondag 6 mei: Een nieuw lid van de Zwitserse Garde wordt ingezworen in Vaticaanstad. © AFP

Zondag 6 mei: Een priester in Tblisi zegent vrouwen op St. Jorisdag. © AFP

Zondag 6 mei: Een vrouw in Colombia rookt cannabis op straat, terwijl ze deelneemt aan een demonstratie over het legaliseren van de drug. © AFP

Zaterdag 5 mei: Premier Mark Rutte gaf in Leeuwarden het startsein voor het begin van de bevrijdingsfestivals. © ANP

Zaterdag 5 mei: In Frankrijk zijn zaterdag, precies een jaar na de verkiezing van Emmanuel Macron, protesten tegen het beleid van de president. © AFP

Zaterdag 5 mei: Libanon maakt zich op voor de verkiezingen van zondag. Hier tillen twee mannen stembiljetten langs politieagenten. © AFP

Vrijdag 4 mei: Een politieagent kalmeert een man tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. © ANP

Vrijdag 4 mei: Een hond in Shanghai draagt schoentjes en een shirt. © AFP

Vrijdag 4 mei: Russische Su-25 straaljagers oefenen boven het Kremlin voor de parade op Overwinningsdag op 9 mei. © AFP

Donderdag 3 mei: Een giraffe eet gras in een dierentuin in het Italiaanse Turijn. © AFP

Vrijdag 4 mei: Een jonge beer speelt met een bal in een dierenopvang in Nymfaio, Griekenland. In het park leven twintig beren en zeven wolven, voornamelijk afkomstig uit Balkanlanden. © AFP

Donderdag 3 mei: Koe Hermien (L), nu in Koeienrusthuis Stichting De Leemweg, gaat de wei in. De koe ontsnapte eerder tijdens een rit naar het slachthuis © ANP

Donderdag 3 mei: Medewerkers van de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF nemen deel aan stakingen in Parijs. Donderdag en vrijdag staakt Frans spoorwegpersoneel tegen geplande hervormingen. © AFP

Donderdag 3 mei: Een man gooit water over zijn paard om het af te koelen in de Indiase stad Chennai. © AFP

Woensdag 2 mei: Een man geniet in het Byrant Park in New York van de zon. © AFP

Woensdag 2 mei: In aanloop naar de verkiezingen in Libanon wordt zelfs een reuzenrad volgeplakt met politieke aanplakborden. © AFP

Woensdag 2 mei: Demonstranten in Armenië hebben het openbare leven in de hoofdstad platgelegd nadat de demonstrantenleider niet door het parlement werd verkozen tot premier. © AFP

Woensdag 2 mei: Een jongen verzamelt plastic flessen in een afvalfabriek op het Indonesische eiland Bali. © AFP

Dinsdag 1 mei: Een man werkt op de Dag van de Arbeid in een fabriek in Kandahar, Afghanistan. © EPA

Dinsdag 1 mei: Apenheul trakteert de 50-jarige slingeraap Pepi op een speciale verjaardagstaart. Slingerapen worden in het wild maar ongeveer 24 jaar oud. © ANP

Dinsdag 1 mei: Demonstranten verbranden een beeltenis die de Filipijnse president Rodrigo Duterte moet voorstellen. De protestmars in Manilla staat in het teken van de Dag van de Arbeid. © ANP

Dinsdag 1 mei: Duizenden inwoners van Jakarta zijn de straat opgegaan om betere werkomstandigheden te eisen. © AFP

Dinsdag 1 mei: De voormalig president van Peru wordt vrijgelaten uit de gevangenis in afwachting van zijn proces om witwassen. © AFP

Maandag 30 april: De selectie van Fortuna Sittard is maandagavond op de Markt in Sittard onder grote belangstelling gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. © ANP

Maandag 30 april: Het Franse Vreemdelingenlegioen neemt deel aan een herdenkingsparade in Aubagne, Zuid-Frankrijk. De parade wordt gehouden ter ere van de slag bij Camarón in Mexico, 155 jaar geleden, waarbij 65 leden van het Legioen vochten tegen tweeduizend Mexicaanse soldaten. © AFP

Maandag 30 april: Nepalese boeddhisten branden kaarsjes op de verjaardag van Siddhartha Gautama Boeddha, die ongeveer 2.500 jaar geleden leefde. Op zijn leer is het boeddhisme gebaseerd.

Zondag 29 april: Een moederaap met haar baby zwemt in de Yamuna-rivier op een hete zomerdag in Mathura, India. © AFP

Zondag 29 april: Libanese staatsburgers die woonachtig zijn in andere landen, mochten zondag hun stem alvast uitbrengen. Op de foto twee vrouwen in Ivoorkust. © AFP

Zaterdag 28 april: Demonstranten reiken elkaar portretten van Catalaanse oud-politici aan op de berg Montserrat bij Barcelona. De oud-politici worden vervolgd wegens rebellie voor hun poging Catalonië onafhankelijk van Spanje te verklaren. © AFP

Zaterdag 28 januari: Aanhangers van de Maleisische regeringspartij Barisan Nasional komen bijeen tijdens de voorverkiezingen in het land. De verkiezingen in Maleisië zijn op 9 mei. © AFP

Vrijdag 27 april: Aanhangers van Armeense oppositiepartijen wonen een demonstratie bij in de stad Gyumri. De situatie in het land blijft onrustig, ondanks het aftreden van de premier. De leider van de oppositie eist dat hij wordt ingehuldigd als diens opvolger. © AFP

Vrijdag 27 april: Koning Willem-Alexander viert zijn 51e verjaardag in Groningen. © ANP

Vrijdag 27 april: 17,4 Miljoen Zuid-Koreanen hebben de ontmoeting tussen hun president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un live bekeken. Dat is 34 procent van de bevolking van Zuid-Korea. Voor de gelegenheid waren over schermen opgehangen, zodat iedereen het kon zien.

Donderdag 26 april: Twee vrouwen die de Amerikaanse komiek Bill Cosby hebben beschuldigd van seksueel misbruik, Caroline Heldman (l) en Lili Bernard, reageren op zijn veroordeling in de rechtbank in Norristown, Pennsylvania. © AFP

Donderdag 26 april: De ramp in de kernreactor van Tsjernobyl van 26 april 1986 wordt herdacht in het Oekraïense Slavutich. © ANP

Donderdag 26 april: Fotograaf Erwin Olaf heeft nieuwe portretten van koning Willem-Alexander en diens gezin gemaakt. De foto's zijn in maart gemaakt in het paleis op de Dam in Amsterdam. © RVD/Erwin Olaf

Donderdag 26 april: Net zoals in andere grote Europese steden zijn de vrouwen uit de televisieserie The Handmaid’s Tale in Amsterdam de straat op gegaan. © RTL

Donderdag 26 april: Een Indiase jongen speelt in een park in New Delhi met een band. © AFP

Donderdag 26 april: De Zuid-Koreaanse kalligrafie-artiest Kang Byung-in schrijft 'Vrede is lente, bloemen' in Seoul, om succes te wensen aan de Noord- en Zuid-Koreaanse leiders die vrijdag samenkomen voor een top. © EPA

Woensdag 25 april: De Japanse keizer Akihito woont met zijn familie het jaarlijkse lentefeest in Tokio bij. Keizer Akihito legt zijn functie over bijna een jaar neer. © AFP

Woensdag 25 april: Zuid-Koreaanse activisten op een bijeenkomst over de topontmoeting tussen beide Korea's op vrijdag. Ze dragen maskers van Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op het bord staat "Wij willen hereniging". © AFP

Woensdag 25 april: Een militaire optocht in de Australische stad Sydney. Op Anzac Day worden in Nieuw-Zeeland en Australië alle militairen die zijn omgekomen herdacht. © AFP

Dinsdag 24 april: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen de Mexicaanse president Pena Nieto en zijn vrouw Angelica Rivera tijdens een ontvangstceremonie op Paleis Noordeinde. © ANP

Dinsdag 24 april: Een vrouw in Bangladesh rouwt om een familielid dat in 2013 om het leven kwam toen textielcomplex Rana Plaza in Dhaka instortte. De ramp eiste zeker 1.130 levens. © AFP

Maandag 23 april: Een brandweerman op een vuilnisbelt in de stad Yangon, Myanmar. Een urenlange brand op het terrein vulde de lucht boven de stad met dikke rook. © ANP

Maandag 23 april: Armeense demonstranten lopen op een muur in Yerevan om te protesteren tegen de aanstelling van Serge Sarkisian als premier. © AFP

Maandag 23 april: Belgische politieagenten plaatsen wegafzettingen voor het gerechtshof in Brussel. Daar hoort Salah Abdeslam maandag zijn straf voor de aanval op Brusselse politieagenten op 15 maart 2016. © Hollandse Hoogte

Zondag 22 april: Een ingang van een universiteit in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua is geblokkeerd met stoelen wegens de gewelddadige protesten. © AFP

Zondag 22 april: Bij de vertoning van de film Isle of Dogs zijn ook honden welkom in de Rotterdamse bioscoop LantarenVenster. © ANP

Zondag 22 april: Paus Franciscus leidt een mis in de Sint Pieterskerk in Vaticaanstad. © AFP

Zaterdag 21 april: Tienduizenden Hongaren eisen vrije media van president Orbán. © AFP

Zaterdag 21 april: Een man met zijn kudde grazers nabij de Tunesische stad Tebourba, zo'n dertig kilometer ten westen van de hoofdstad Tunis. © AFP

Zaterdag 21 april: In Hongkong wordt in een restaurant gedemonstreerd tegen het gebruik van haaienvinnen in de Chinese keuken. © AFP

Zaterdag 21 april: De bollenvelden van Lisse en de Keukenhof staan in volle bloei. © ANP

Vrijdag 20 april: Palestijnen bij brandende autobanden tijdens protesten op de Gazastrook.

Vrijdag 20 april: Een luie kat gaapt in de zon in een tuin in de Duitse stad Dortmund. © Hollandse Hoogte

Donderdag 19 april: De Amerikaanse president Donald Trump stapt aan boord van het presidentsvliegtuig. © AFP

Donderdag 19 april: Een brug in het Grosser Tiergarten in Berlijn. © AFP

Donderdag 19 april: Een strandtent aan de boulevard in Scheveningen is verwoest door een grote brand. © ANP

Donderdag 4 april: De TESS-satelliet is afgelopen nacht gelanceerd in een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. De TESS is een ruimtetelescoop van NASA, die gaat zoeken naar planeten buiten ons zonnestelsel. © Hollandse Hoogte

Woensdag 18 april: Franse studenten hangen satirische cartoons op bij protesten tegen de aangekondigde onderwijshervormingen. © AFP

Woensdag 18 april: Een hond op een surfplank op het strand van Zandvoort.

Woensdag 18 april: Inwoners van de Indiase stad New Delhi zoeken verkoeling in een fontein. © AFP

Woensdag 18 april: De Japanse gouverneur van Niigata, Ryuichi Yoneyama, stapt op nadat een tijdschrift onthulde dat hij studenten betaalde voor seks. © AFP

Woensdag 18 april: Een man houdt een Armeense vlag beet tijdens een demonstratie van de oppositie tegen de herverkiezing van voormalig president Serzh Sarkisian als premier. © AFP

Woensdag 18 april: De muur die de Amerikaanse president Donald Trump laat bouwen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico vordert gestaag. © ANP

Dinsdag 17 april: Bezoekers van de Keukenhof in Lisse gaan op de foto bij een tulpenveld. © ANP

Dinsdag 17 april: Liefhebbers van het Britse koningshuis bij het St. Mary's Hospital in Londen, waar Kate Middleton deze maand zal bevallen. De vrouw van de Britse prins William is momenteel zwanger van haar derde kind. © EPA

Dinsdag 17 april: Uitgebrande auto's in Toulouse, nadat het voor de tweede nacht op rij onrustig was tussen jongeren en de politie. © AFP

Dinsdag 17 april: In Malta wordt een herdenking gehouden voor de journaliste Daphne Caruana Galizia, die op 16 oktober 2017 om het leven kwam door een aanslag met een autobom. © AFP

Maandag 16 april: Armeense politieagenten blokkeren de weg tijdens een protestactie van de oppositie. © AFP

Maandag 16 april: Na een brand in hun kamp in New Delhi, zijn Rohingya-vluchtelingen op zoek naar hun bezittingen. © AFP

Maandag 16 april: Een boeddhistische monnik zegent een olifant in de dierentuin van Colombo, Sri Lanka. De zegening is deel van een serie tradities van het Sinhalese nieuwjaar, dat wordt gevierd door de Sinhala-bevolking in Sri Lanka. © AFP

Maandag 16 april: Een straatverkoper met appels in China. © AFP

Zondag 15 april: Publiek juicht een dicht opeengepakt peloton toe tijdens de 53e editie van de Amstel Gold Race. © ANP

Zondag 15 april: Hondeneigenaren doen met hun viervoeters in Hongkong mee aan de 'HK Doggie Dash', een evenement waar geld mee wordt ingezameld voor honden die door hun baasjes zijn achtergelaten of in het asiel leven. © AFP

Zondag 15 april - Tienduizenden Hongaren blijven tot diep in de nacht voor het parlementsgebouw demonstreren tegen de verkiezingswinst van president Viktor Orban. © AFP

Zaterdag 14 april: In India vindt een protest plaats na de verkrachting van en moord op een 8-jarig meisje in het noordelijke deel van het land. © AFP

Zaterdag 14 april: Zuid-Afrikanen wonen in Johannesburg de begrafenis van Winnie Mandela bij. © ANP

Vrijdag 13 april: Een 22-jarige Palestijn deelt een dropdrank uit tijdens een demonstratie op de grens van de Gazastrook. © AFP

Vrijdag 13 april: Voetballende vrouwen op een besneeuwd veld in het Chinese Shenyang. © AFP

Vrijdag 13 april: Een ijsbeer ligt op het zand in een dierentuin in Singapore. © AFP