'Deliveroo creëert schijnzelfstandigheid voor personeel'

Dat stelt de stichting in een donderdag verschenen persbericht.

Voorzitter Maarten Post noemt het besluit een "onvervalste en vooropgezette draaideurconstructie", die de markt volgens hem "verziekt". Het besluit van Deliveroo zou echte zzp'ers een slechte naam bezorgen, aldus de voorzitter.

Post is ook kritisch over de rol van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en vakbond CNV. "Minister Lodewijk Asscher en ook het CNV roepen in koor dat dit asociaal gedrag is, maar het nog zittende kabinet doet niets om dit soort bedrijven aan te pakken. Dat is hypocriet en ongeloofwaardig."

Zzp'ers

Deliveroo-directeur Philip Padberg maakte dinsdag in Het Financieele Dagblad bekend werknemers in loondienst geleidelijk te vervangen door zzp'ers. Bezorgers zouden hierdoor volgens de topman meer aan hun werk overhouden. Ook zouden ze volgens Padberg meer vrijheden krijgen.

Volgens de Deliveroo-topman mogen bezorgers in loondienst blijven als ze dat liever willen. Voor de zzp'ers is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Hiermee zou een deel van de risico's worden gedekt, maar ongevallenrisico's horen hier niet bij. Voor veel zzp'ers is het een te grote uitgave om er zelf een af te sluiten.

Verziekte markt

Volgens ZZP Nederland zou de groeiende markt van pakket- en bezorgdiensten "veel kansen" voor zelfstandig ondernemers bieden.

De markt wordt volgens de stichting echter verziekt wanneer bedrijven beginnen te werken met "constructies met wurgcontracten voor werknemers". Personeel zou hierdoor "buitenspel worden gezet".