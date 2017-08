Deliveroo vervangt koeriers in loondienst geleidelijk door zzp'ers

Dat zegt Deliveroo-directeur Philip Padberg dinsdag in Het Financieele Dagblad (FD).

De constructie is niet onomstreden. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken uitte al eerder kritiek toen de bezorgdienst een vergelijkbare constructie in Zuid-Holland uitprobeerde.

Vrijheden

Volgens Padberg vragen de bezorgers en de markt zelf om de landelijke uitrol. De bezorgers verdienen volgens hem als zelfstandig ondernemer meer. Ook hebben ze dan meer vrijheden.

Bezorgers die toch in loondienst willen blijven, mogen dat, benadrukt Padberg in het FD. Ook is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de zzp'ers, waarmee een deel van de risico's is afgedekt.

Ongevallenrisico's worden echter niet gedekt. Een individuele verzekering afsluiten, is voor veel van de zzp-bezorgers om financiële redenen niet mogelijk.

Slechte zaak

Asscher (Sociale Zaken) spreekt dinsdag van een ''slechte zaak" en een keuze van Deliveroo die ''niet sociaal" is. Volgens hem wordt op het ministerie onderzoek gedaan over hoe je hier juridisch tegenaan kunt kijken.

De vrijheid die bezorgers volgens Padberg krijgen, is volgens de minister ook geen teken van goed ondernemerschap. De minister ziet het puur als een stap van het bedrijf om de kosten omlaag te krijgen.

''Ze wentelen de risico's van het bedrijf af op jonge meisjes en jongens, die het hartstikke leuk werk vinden, maar zich niet altijd realiseren wat ze zich daarmee op de hals halen."

Triest verdienmodel

CNV is ontstemd over de ontwikkeling. Volgens de vakbond "hollen clubs als Deliveroo de arbeidsmarkt uit door te concurreren op onzekerheid en onveiligheid voor werknemers". Voorzitter Maurice Limmen: "Het is een triest verdienmodel."

CNV vindt het een taak van het nieuw te vormen kabinet om op te treden tegen "dit soort uitwassen". Limmen: "Werknemers moeten veilig kunnen werken door fatsoenlijke minimumtarieven, pensioenen en verzekeringen."