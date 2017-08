'Uurtarief zzp'ers in de bouw stijgt door personeelstekort'

Sinds de financiële crisis is het tarief gestegen van gemiddeld 25 euro naar 45 euro per uur, meldt de NOS vrijdag op basis van gegevens van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL).

De voorzitter van de organisatie en voormalig Kamerlid Sharon Gesthuizen zegt tegen de omroep dat sommige zzp'ers tijdens de crisis een tarief van 15 euro per uur ontvingen.

"Daar kan niemand van bestaan. Een uurtarief van 45 euro is echt op zijn plaats", aldus Gesthuizen. Aannemers die de zzp'ers inhuren, zouden door de hogere uurtarieven niet in de problemen komen.

Jongeren

"De mensen in de bouw moeten goed verdienen. Alleen op die manier kun je mensen behouden en jongeren aantrekken. Er zijn echt handjes nodig in de bouw", stelt de voorzitter.

Ze benadrukt dat veel jongeren zich druk maken over wat ze in de bouw kunnen verdienen en over hoe lang ze moeten doorwerken.

Gesthuizen pleit daarom voor hogere inkomens en een "eerlijke pensioenleeftijd". "Laten we ervoor zorgen dat de tarieven stabiel blijven en dat mensen zich ook echt verzekeren als zelfstandige."

Verzekeren

FNV Bouwen en & Wonen zegt blij te zijn dat opdrachtgevers erkennen dat zelfstandige vakmensen voldoende moeten verdienen om zich goed te kunnen verzekeren.

"Als zzp'ers in de bouw op dit moment minder dan 35 tot 45 euro per uur verdienen, adviseren wij ze om hun tarieven aan te passen", zegt projectleider zzp Henk van der Schaft van de vakbond. "Het is heel belangrijk dat mensen zich goed verzekeren, in het bijzonder in zware beroepen als de bouw."

Ernst

"Als je vindt dat een uurtarief van 45 euro op zijn plaats is, betaal het dan ook", zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw in reactie op Gesthuizen. "Als het haar ernst is, moet zij de AFNL-leden oproepen dit te betalen. Want de tarieven liggen daar nog ruim onder", aldus Verhoef.

Aannemers zouden zzp'ers nu zo'n 35 teuro ot 37,50 euro per uur betalen, stelt de organisatie op basis van contact met eigen leden. "Daarmee liggen de tarieven ongeveer op het niveau van tien jaar geleden toen de crisis losbarstte."

Verhoef zegt dat de tarieven tijdens de financiële crisis tot onder het bestaansminimum zijn gezakt. "Sommige bedrijven, ook AFNL-leden, betaalden nog maar 15 euro per uur. Een tarief waarvan, zoals Gesthuizen erkent, niemand kan leven."