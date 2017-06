Nog geen boetes uitgedeeld met nieuwe zzp-wet

Dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) donderdag tijdens een debat over de nieuwe zzp-wet.

Sinds 1 mei 2016 is de VAR-verklaring voor zzp’ers afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA).

Vanwege aanhoudende problemen met de nieuwe regels, is handhaving meerdere keren uitgesteld tot inmiddels 1 juli volgend jaar. Wiebes schreef destijds aan de Kamer dat dit niet geldt voor diegenen die bewust de regels overtreden, de zogenoemde kwaadwillenden.

De Belastingdienst, die belast is met de uitvoer van de Wet DBA, had in februari zeven opdrachtgevers in beeld die met opzet de regels aan hun laars lapten.

"Als er niet beboet wordt, dan hebben we toch een wet die niet werkt?", vroeg CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zich tijdens het debat af.

Wiebes antwoordde dat er een onderzoek loopt van de fiscus naar de wanpraktijken. Dat moet eerst worden afgewacht.

Slager

De gehele Kamer is het er inmiddels over eens dat de wet niet werkt, maar het is niet eenvoudig om de fouten te repareren. "Iets wat kapot is, laat zich niet zo makkelijk lijmen", zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Sommige partijen verlangen desnoods terug naar de VAR-verklaring, maar die wens heeft vooralsnog geen meerderheid.

Ook Wiebes maakte donderdag duidelijk dat dat er niet in zit. "Met de VAR voelde ik me soms de slager van de arbeidsmarkt", zei de bewindsman. Met de oude regels lag alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, werkgevers bleven volledig buiten schot als de zzp-regels niet werden nageleefd.

Helderheid

De nieuwe zzp-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers.

Met behulp van de modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, weten de partijen waar zij aan toe zijn. Inmiddels staan er zevenduizend modelovereenkomsten op de site van de Belastingdiens.

Maar opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker over de gevolgen en waren minder snel bereid zzp'ers aan te nemen. Ook de arbeidswetgeving sluit niet meer aan bij de huidige praktijk.

Instemmen

Aanvankelijk stemden de Tweede en Eerste Kamer in met de Wet DBA. De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, had geen opmerkingen, bracht Wiebes in herinnering.

Maar dat is geen garantie op succes, erkent ook de bewindsman. Een volgend kabinet, waarover VVD, CDA, D66 en ChristenUnie momenteel onderhandelen, moet de knoop doorhakken. “Er zijn nieuwe stappen nodig en die liggen op de formatietafel”, aldus Wiebes.