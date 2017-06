Privacywaakhond onderzoekt weergave BSN in btw-nummer zzp'ers

De privacywaakhond wil weten of de fiscus hier een wettelijke grondslag voor heeft, laat de toezichthouder dinsdag weten. Het BSN is integraal opgenomen in de btw-identificatienummers van de zelfstandige ondernemers zonder personeel.

De toezichthouder benadrukt dat het BSN een uniek, tot een persoon herleidbaar nummer is. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens, zoals deze, gelden extra strenge regels.

"Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden", stelt de AP. "Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico's met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude."

Zzp'ers zijn verplicht om hun btw-nummer aan klanten en potentiële klanten door te geven. Bijvoorbeeld via hun website of facturen. Ondernemers hebben eerder aan de AP gevraagd om een standpunt over de kwestie in te nemen.