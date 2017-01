Nederlandse zzp'er slechter voorbereid op pensioen dan buitenlandse collega

Wereldwijd heeft 60 procent van de ondernemers een pensioenplan, blijkt dinsdag uit een onderzoek van Aegon. Voor het onderzoek verzamelde de verzekeraar gegevens onder 1.600 zzp'ers in vijftien landen, verspreid over Europa, Amerika, Azië en Australië.

Het aantal zzp'ers dat het pensioenplan ook daadwerkelijk op schrift heeft vastgelegd, ligt aanzienlijk lager. Wereldwijd is dit 13 procent, in Nederland slechts 8 procent. Zowel wereldwijd als in Nederland zegt 34 procent van de zzp'ers "altijd te sparen" voor het pensioen.

Van de Nederlandse zelfstandigen verwacht 73 procent pas na zijn 65e, of zelfs nooit met pensioen te gaan. Dat is aanzienlijk meer dan in de andere onderzochte landen. Gemiddeld verwacht 40 procent van de zzp'ers pas later, of helemaal niet met pensioen te gaan.

Slechts 26 procent van de zelfstandigen heeft veel tot zeer veel vertrouwen in het krijgen van een pensioen dat hen in staat stelt "een comfortabele levensstijl aan te houden". In Nederland heeft 35 procent van de zzp'ers dit vertrouwen.

Frank Alfrink, directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland: "Het onderzoek laat zien hoe gedreven zelfstandigen zijn en dat zij met veel plezier hun vak beoefenen. Het regelen van een goed pensioen kan er soms bij inschieten, maar is wel belangrijk. We hopen dat het onderzoek zelfstandigen daarvan bewuster maakt."