Ziekenhuizen en verzekeraars gaan gezamenlijk dure medicijnen inkopen

De academische ziekenhuizen, de tachtig leden tellende Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de koepel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn bij het initiatief aangesloten. schrijft het AD vrijdag.

"Wij zijn erg tevreden over deze samenwerking", laten de organisaties weten. "Dit betekent dat er gezamenlijk beter onderhandeld kan worden met de farmaceutische industrie, zodat dure geneesmiddelen nu en ook op de lange termijn beschikbaar blijven voor patiënten die hierop zijn aangewezen." De samenwerking is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

"Het doel van deze samenwerking is om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen op de lange termijn te behouden en de kwaliteit van de zorg te waarborgen."

Kosten

De kosten voor dure geneesmiddelen bedragen inmiddels zo'n 2 miljard euro per jaar. Naar verwachting zal dat bedrag de komende jaren blijven stijgen, omdat er veel nieuwe medicijnen op de markt komen.

"Inmiddels gaat 8 procent van het ziekenhuisbudget op aan dure medicijnen voor ziektes als kanker en reuma. Oplopend tot wel een ton per patiënt per jaar. Dat kunnen we nu nog net betalen, maar het einde is in zicht", zegt een NVZ-woordvoerder tegen de krant.

Pilot

De pilot die volgend jaar wordt gestart, betreft geneesmiddelen voor patiënten met chronische myeloïde leukemie, ook bekend als bloedkanker. Zo'n dertienhonderd patiënten in Nederland hebben die dagelijks nodig. Op jaarbasis kost dat 30 miljoen euro.

De ziekenhuizen en zorgverzekeraars willen de producenten van drie soorten pillen met een aanbestedingsprocedure aansporen hun prijzen te verlagen.